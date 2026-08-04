Lo salvan de morir calcinado

FRONTERA, COAH.– La movilización de vecinos, elementos de Seguridad Pública y personal del Cuerpo de Bomberos permitió evitar una tragedia la noche del lunes, luego de que un hombre de 52 años fuera rescatado de una vivienda donde se registró un incendio en la colonia Occidental.

La emergencia ocurrió minutos antes de las 23:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 20 de Noviembre, casi en el cruce con Agraristas, donde habitantes del sector observaron que una gran cantidad de humo salía del inmueble y solicitaron de inmediato el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al arribar al lugar, los bomberos ingresaron a la vivienda para combatir el fuego y localizaron al propietario, identificado como Alberto Guerra Contreras, quien se encontraba en el interior del domicilio.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el hombre atravesaba por una fuerte crisis relacionada con el consumo de sustancias ilícitas, por lo que fue puesto a salvo y quedó bajo resguardo de elementos de Seguridad Pública para recibir la atención correspondiente.

Mientras tanto, los vulcanos realizaron las maniobras necesarias para controlar el incendio, evitando que las llamas se extendieran hacia el resto de la vivienda o alcanzaran inmuebles contiguos.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el siniestro fue sofocado en pocos minutos, registrándose únicamente daños materiales menores.

Las autoridades destacaron que la oportuna llamada realizada por los vecinos fue determinante para que la emergencia pudiera atenderse a tiempo y reiteraron el exhorto a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.