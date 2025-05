Intenta arrollar a su ex tras agresión

MONCLOVA, COAH. – Lo que comenzó como un intento por recuperar sus pertenencias terminó en un verdadero zafarrancho en la colonia Calderón, luego que una enfurecida mujer, presuntamente agredida por su ex pareja, intentó atropellarlo al no poder agredirlo a pedradas.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer en el cruce de las calles 13 con 2, donde Nereida Ríos acudió a la vivienda de su ex pareja, Luis Gustavo Retis Gallegos, para recoger sus cosas personales. Para ello, solicitó el apoyo de Patricia, su ex cuñada, aprovechando que Luis Gustavo no se encontraba en el domicilio.

Sin embargo, el plan no salió como esperaba, pues justo cuando Nereida intentaba sacar sus pertenencias, Luis llegó al lugar y, según su versión, comenzó a agredirla verbal y físicamente. La mujer, fuera de sí y cegada por el enojo, salió a la calle, tomó varias piedras y las arrojó contra el hombre, aunque sin lograr acertarle un solo golpe.

Lejos de calmarse, Nereida abordó su vehículo y, en un arrebato de furia, lo lanzó contra Luis Gustavo, quien se encontraba parado junto a su hermana. Afortunadamente, ambos lograron esquivar el automóvil a tiempo y resultaron ilesos.

Tras el caos, fue la misma Nereida quien solicitó la presencia de las autoridades, acusando a su ex pareja de haberla agredido. Sin embargo, al regresar al domicilio para intentar recuperar sus cosas, se encontró con que Luis se había atrincherado y se negaba a dialogar, complicando aún más la situación.

La tensión fue tal que la madre de Nereida, quien la acompañaba en su vehículo, sufrió una descompensación y cayó desvanecida en la vía pública, por lo que tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lograron estabilizarla en el sitio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y, tras dialogar con ambas partes, determinaron que tanto Nereida como Luis se acusaban mutuamente de agresión.

Debido a ello, los uniformados orientaron a la presunta afectada y a la hermana del supuesto agresor a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público, donde se determinará la responsabilidad de cada uno.