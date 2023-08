Intenta asesinar a su madre

MONCLOVA, COAH.- "Ayúdenme, me quiere matar" dijo desesperada una madre de familia a las autoridades luego que su descontrolado vástago amenazó con asesinarla a puñaladas, solo porque le pidió que le limpiara el patio de su domicilio ubicado en calles de la colonia 21 de Marzo. La Policía Municipal capturó al abusivo sujeto.

Ante el Ministerio Público bajo los delitos de portación de arma prohibida, amenazas y/o lo que resulte fue consignado Rodrigo Daniel Hernández Gutiérrez, de 27 años de edad, con domicilio en calle 44 número 1714 de la colonia 21 de Marzo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas de ayer, cuando los oficiales asignados a la unidad 227 fueron requeridos en la casa donde Rodrigo todavía vive con su madre, a pesar que no hace nada de provecho de su vida, al ingresar el llamado de auxilio por parte de la afectada.

María Luisa Gutiérrez de 52 años, madre de Rodrigo, acusó a su vástago de tratar de matarla con un filoso cuchillo que tiró al suelo al verse en la mira de los representantes de la ley.

La afectada agregó que su hijo, quien tiene problemas con las drogas, arremetió en su contra simplemente por el hecho de haberle pedido que le limpiara el patio, pues se quejaba de molestias físicas pues hace tres días sus ´amigos´ le habían dado una golpiza.

"Le pedí que me limpiara el patio, pues está muy sucio, no quiere hacer nada, no trabaja, no hace nada productivo" indicó la abnegada mujer al verse a salvo con la llegada de los representantes de la ley.

Los oficiales procedieron a asegurar el filoso cuchillo con el que, presuntamente, Rodrigo amenazó de muerte a su madre, lo arrestaron y llevaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno ante quien se presentó la afectada para formular cargos en contra de su retoño.

El descontrolado drogadicto fue encerrado en una celda y posteriormente, fue turnado ante el Ministerio Público, quien se encargara de resolver su situación legal quedando el arma blanca como evidencia del delito.