La baja taxista de los cabellos

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 18 años denunció públicamente y ante las autoridades la agresión física que sufrió a manos de un operador de un carro de alquiler, quien la bajó a golpes de la unidad para subir a otra mujer.



Alondra Abigail Rodríguez Lozoya acudió ante el Ministerio Público para denunciar a Mauricio Ramírez Aguilar, al acusarlo de haberla sacado 'de los pelos' de su carro de alquiler de la línea Maxi Taxis, con base en un centro comercial ubicado sobre el bulevar San José.

La afectada relató que los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del jueves, cuando ella, una amiga y una pequeña de dos años, solicitaron sus servicios para que las llevara a la calle 45 de la colonia Guerrero.

"Me cobró 70 pesos, se los pagué y le pedí que llegara al oxxo que está a un lado de donde lo abordé, mi amiga se bajó y entró a la tienda, cuando el vio a una mujer que estaba parada cruzando el bulevar, se hicieron señas, no supe si era su esposa o qué, pero después me dijo que me bajara" detalló la joven que terminó con un hematoma en un pómulo al recibir un puñetazo, presuntamente, a manos del taxista.

Alondra agregó que se negó a bajar de la unidad pues pagó por adelantado el viaje, lo que desató la furia del hombre mayor, quien sin importarle la presencia de la pequeña Jatziry 'N' de dos años, la tomó del cabello, la bajó de la unidad y todavía le dio un golpe en la cara.

"Se me hace injusto que traten así a sus pasajeros, ya le había pagado y claro que no me quedaré de brazos cruzados, ya levanté la demanda con el Ministerio Público y exijo a los encargados de la línea que lo corran, pues esta agresión le pudo haber pasado a cualquiera" concluyó Alondra Abigail.