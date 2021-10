La masacra a palazos

MONCLOVA, COAH.- Una mujer estuvo a punto de morir a manos de su pareja, pues cegado por la ira, la masacró a golpes con una pala sin importarle que sus gemelos de cuatro años de edad estuvieran presentes.

Con serias lesiones en rostro y cabeza terminó Sureica Dorali González Cazares, de 28 años de edad, luego de ser atacada por su pareja, Jesús Isaías Ojeda Pérez, de 35 años, al interior de su domicilio, marcado con el número 610 de la calle Principal, en la colonia San Miguel, quien fue capturado por la Policía.

El artero ataque se registró alrededor de las 16:00 horas, cuando Jesús le exigió a Sureica, madre de sus hijos de cuatro años, le entregara la factura de un celular, el cual pretendía empeñar, ya que se encuentra desempleado.

Al recibir una negativa de su mujer, Jesús no contuvo su ira, tomó una pequeña pala con la que azotó a Sureica en reiteradas ocasiones, logrando abrirle la cabeza.

Aun en el piso, Jesús tomó del cabello a la madre de sus hijos y sin impórtale que los niños estuvieran presentes, comenzó a darle puñetazos en el rostro, por lo que comenzaron a llorar alertando a una jovencita, quien notificó a su abuela, María Guadalupe Cazares González, sobre el ataque.

"Abuelita, abuelita, papi le pegó a mi mami" decía con claridad uno de los gemelos de Sureica, quien se quedó grabada la desagradable escena de su padre atacando a su mamá.

Por su parte, María Guadalupe, madre de la víctima corrió a ver lo sucedido, encontrando a la joven tirada en el piso, inconsciente, por lo que de inmediato pidió el apoyo de la Policía y los socorristas, quienes no pudieron llegar pues sufrieron un accidente vial.

Elementos de la Policía Municipal al mando del responsable de turno, Eleazar Carbajal, llegaron al sitio y lograron asegurar a Jesús, quien aún portaba en su poder la pala con la que, presuntamente, agredió a la mamá de sus hijos.

"No es la primera vez que me la golpea, los niños me han dicho que ya le ha pegado, quiero que lo consignen porque a la próxima me la va a matar, aparte que no trabaja y me la vende, le trae pelados a la casa el infeliz" declaró la madre de la víctima Periódico La Voz de Monclova.

Oficiales de la Policía Municipal se encargaron de llevar al presunto a las instalaciones de la Comandancia Municipal, de donde seria turnado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres ya que Sureica aseguró que levantaría cargos en su contra.

Finalmente, la víctima fue llevada a un hospital por sus familiares, a bordo de un carro de alquiler.