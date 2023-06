¡La querían linchar! Quema ´criquera´ casa de ex cuñado

MONCLOVA, COAH.- Una mujer intoxicada por las drogas, incendió intencionalmente la vivienda de su ex cuñado ubicada en el sector Oriente la tarde de ayer.

"Que la bajen para meterle una verg...", gritaban furiosos los vecinos de la familia afectada, al enterarse que Yesica Martínez, alias ´La China de Chihuahua´, de la nada, se había metido a su casa para incendiarla.

Fue en punto de las 14:40 horas que Yesica acudió a la casa marcada con el número 1203 de la calle 17 de la colonia Ampliación Hipódromo para vengarse de la esposa del que fue su cuñado.

Sin mediar palabra y enajenada por el "crico", la pirómana de 29 años, incendió la cama y diversos muebles, aprovechando que la casa se encontraba sola en esos momentos, pues María Elena Juárez Arzola, de 27 años se encontraba en casa de su madre en la calle 15.

Las llamas alertaron a los vecinos, que de inmediato acudieron a sofocar las llamas, mientras pedían apoyo a la imitadora de "Nerón" que a la distancia, veía la casa arder.

"Crees que a mí no me cuestan las cosas pen...", le reprochó Ernesto Lira Sánchez, de oficio albañil, que al momento del incendio se encontraba camino a una obra en Frontera.

¡Pícale, que tu casa está ardiendo!, le alertaron por teléfono a ´Neto´, que de inmediato dejó la obra y regresó a su casa, encontrando a Bomberos sacando sus muebles todos chamuscados.

A su llegada, se topó también con la incendiaria que ya había sido detenida y se encontraba esposada en la caja de una patrulla, viendo muy sonriente lo que había provocado y diciendo una sarta de incoherencias, lo que llevó a ´Neto´ a tirarle un golpe. Estaba furioso y con justa razón.

"Me parto la ma... para tener mis cosas y vienes y me las quemas pend..." gritaba furioso el albañil mientras que su ex cuñada seguía gritando que mataría a su hermano.

Debido a los daños que ´La China de Chihuahua´ causó en la vivienda de los Lira Juárez, los vecinos estuvieron a nada de hacer justicia por mano propia, pues entre gritos exigían que bajaran a la adicta para lincharla.

"Nos da mucho coraje porque María no se mete con nadie, ellos son muy rectos, Ernesto es muy trabajador. No es justo lo que está loca les hizo. Se imagina hubieran estados sus hijos, tienen tres, de seis, ocho y seis años, esto terminaría en tragedia." dijeron enardecidos los vecinos.

La desquiciada drogadicta fue llevada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, quien se encargó de consignarla al Ministerio Público bajo el cargo de daños dolosos y lo que resulte.