Le arrebatan a su nieto de los brazos

Una abuela del Fraccionamiento Los Lirios de nombre Rosa María, de 62 años, vivió momentos de terror luego que su nuera le arrebatara de sus brazos a su nieto, Joshua, de apenas tres años, en complicidad con su actual pareja. Posteriormente recibió una llamada exigiendo dinero en efectivo a cambio de la entrega del infante.

Los lamentables hechos sucedieron cerca de las 15:00 horas de ayer, Rosa María comento que su nuera de nombre Diana Laura llego hasta la puerta de su casa acompañada de su actual pareja a quien dijo no conocer, el hombre le coloco un cuchillo en su cuello y tras se amagada, ambos le arrebataron a su nieto de nombre Joshua de tres años de edad, de quien afirmo cuenta con su custodia desde hace 18 meses.

Tiempo después al cabo no mas de una hora comenzó a recibir llamadas telefónicas de números foráneos, en ella se le exigía acudir a una tienda de conveniencia para depositar la cantidad de 3 mil pesos, pero minutos después la cantidad se elevo y los delincuentes le pedían la cantidad de 6 mil pesos a cambio de entregarle al pequeño Joshua.

La abuela Rosa María acudió a la tienda de conveniencia para depositar el efectivo sin embargo no lo realizo, los hampones la mantenían al igual que a su hijo amenazándolos vía telefónica, afirmando que no volverían a ver al niño si no depositaban el dinero.

La abuela no contaba con el dinero además tampoco cayo en las exigencias de los delincuentes, y al filo de las 17:00 horas Rosa María recibió una llamada, en ella se mencionaba que su nuera y su nieto habían sido capturados en el reten ubicado en la entrada de la ciudad de Castaños, por lo que de inmediato la abuela se dirigió hasta el lugar percatándose que todo era una mentira.

Los elementos del estado, no habían localizado al pequeño además tampoco tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, por lo que al dialogar con la abuela comenzaron a revisar los automóviles en ambos sentidos, tratando de encontrar al pequeño Joshua sin ningún resultado.

Rosa María comento que el niño sufrió quemaduras en una de sus manitas cuando tenia mas de un año de vida, además explico que su madre Diana Laura jamás se ha hecho responsable del pequeño, por ello mencionó que cuenta con la custodia del menor desde hace más de 18 meses, pues mencionó que su nuera y su hijo Edgar Alexis están separados y afirmo que ambos trabajan por separado en la capital del Estado.

Hasta el cierre de esta edición el pequeño Joshua no había sido localizado, su abuela interpuso una denuncia ante el Ministerio Publico en donde se comprometieron a comenzar a buscarlo, ya que ella cuenta con la custodia del menor.