Le roba ahorros y todavía se ofende

MONCLOVA, COAH.- No conforme con, presuntamente, robarle la tarjeta a su prima para gastarse los 14 mil pesos que ahorró junto a su marido, un habitante de la colonia Carlos Salinas de Gortari atacó a golpes al afectado cuando este lo encaró, movilizando el violento hecho a las autoridades y autoridades.

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer, cuando la Policía fue alertada sobre una persona lesionada por riña sobre la calle 16, cerca de la avenida Sidermex, acudiendo socorristas del GUBC a su auxilio.

Ahí, los socorristas atendieron a Ángel de Jesús García López, quien acusó a José María Puente Vázquez, de haberlo golpeado luego que una noche anterior trató de apuñalarlos por encararlos por el robo de la tarjeta que su mujer perdió por accidente.

"Ayer en la tarde fui a la tienda de conveniencia a depositar dinero a la tarjeta, él estaba ahí cuando la perdí, y hasta me dijo ve búscala en la calle yo te ayudo aquí. Yo creo que se dio cuenta y me dijo que me fuera para agarrarla. Luego estuvieron haciendo compras con ella, revisamos cámaras y descubrimos que la tarjeta la traía mi primo ´Chema´" detalló Ángeles Alejandra Martínez Puente, esposa del afectado.

La pareja agregó que luego supieron que ´El Chema´ les dio su tarjeta con sus ahorros a otros jóvenes, por lo que al reclamarle tan abusivo hecho, este se les echó encima al exterior de su casa marcada con el número 1012, y trató de apuñalarlos.

Ya durante el día, ´El Chema´ golpeó a Ángel, quien cansado de sus ataques, decidió pedir el apoyo de las autoridades, pero a pesar de la rápida intervención de la Policía Municipal, no lograron dar con su paradero.