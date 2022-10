Llega drogado a molestar a su ex

MONCLOVA, COAH.-En la colonia Independencia, un hombre fue arrestado por elementos de la Policía Civil de Coahuila al estar alterando en orden en su casa, donde agredía verbalmente a su ex mujer, ya que encontraba intoxicado por sustancias prohibidas.

Fue alrededor de las 12:30 de la mañana cuando elementos Estatales detuvieron a Fernando Morales Hernández de 30 años de edad, quien dijo vivir en calle Mártires de Cananea de la mencionada colonia, quien fue detenido en calle Francisco Villa, casa de su ex pareja.

La PCC se encargó de poner bajo arresto al hombre que se encontraba drogado.

EL hombre se encontraba inhalando sustancias tóxicas y al no saberlo controlar fue a buscar problemas a domicilio de su ex, quien no batalló y pidió ayuda de los uniformados, quienes se encontraban pasando por el sitio y pudieron detenerlo a tiempo.

Finalmente, el agresivo sujeto fue esposado y trasladado a la Comandancia por escandaloso, donde quedó encerrado por alterar el orden, ya que su ex mujer no quiso interponer una demanda por maltrato.