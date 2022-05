Lo atropellan en la 57

CASTAÑOS, COAH.- Un hombre fue trasladado a la sala de urgencias de un hospital tras ser embestido por un vehículo fantasma cuando caminaba sobre la carretera 57, a la altura del ejido Santa Teresa.

El hombre fue reportado por varios traileros tras encontrarlo tendido sobre la carretera, siendo auxiliado por los mismos quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los socorristas.

Fueron los paramédicos de la Cruz Roja los que se trasladaron al sitio encontrando a un hombre de aproximadamente 50 años de edad con lesiones de consideración, procediendo a estabilizarlo y trasladarlo a la sala de urgencias de la clínica número 7 del Seguro Social en Monclova donde fue recibido por el personal médico.

El lesionado no fue identificado pues aparentemente no portaba ninguna credencial y debido al estado en el que este se encontraba no logró proporcionar sus generales.

