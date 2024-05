Lo estafan con billetes falsos

Monclova, Coah.- Ciudadano es víctima de la distribución de billetes falsos, por lo que alerta a la población para que no se dejen engañar, que no caigan en la misma estafa y no se vean afectados en su economía.

Reymundo Flores vecino de la colonia Ampliación Las Flores es la persona que durante el pasado fin de semana fue víctima de la distribución de billetes falsos, luego de realizar algunas compras.

Señaló que el pasado fin de semana acudió a varios establecimientos, principalmente en las colonias aledañas a su domicilio, por lo que no recuerda en donde se le dio el billete apócrifo.

Mencionó que cuando acudió a realizar una recarga en una tienda de conveniencia, la encargada revisó el billete de 100 pesos y le dijo que era falso, debido a las marcas de impresión que se notaban a un costado.

Señaló que no se dio cuenta, pero llamó a la gente a estar al pendiente de los billetes que reciben porque están circulando este tipo de objetos falsos.

Indicó que no interpondrá una denuncia, ya que desconoce donde se le entregó el dinero, pero alerto a la población para que no sean víctimas de este delito y no se vean afectados en su economía.