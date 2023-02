Localizan a abuelito

MONCLOVA, COAH.- Sano y salvo fue encontrado Víctor Andrés Ramón Ballesteros, el hombre de 80 años que fue reportado como desaparecido por su familia al no saber nada de él desde el pasado lunes.

Fue cerca de las 11:20 horas cuando los hijos del abuelito salieron a buscarlo, logrando ubicarlo al fondo de la calle Secundaria 5, detrás del bordo y tendido entre la hierba.

Ante esto, elementos preventivos acudieron hasta la colonia Obrera Sur, cerca de la avenida 4, confirmando que se trataba de don Víctor.

El abuelito que salió de su hogar ubicado en la calle Secundaria 6, no regresó a su casa lo que causó la angustia de sus hijos, quienes desesperados realizaron la denuncia ante la Agencia de Personas No Localizadas, a fin de dar con su paradero y no pararon hasta encontrarlo.

Por fortuna, el adulto mayor sólo presentaba un ligero cuadro de deshidratación por lo que fue necesario el apoyo de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes lo estabilizaron y llevaron junto a su hijo hasta un hospital.

Los oficiales de la Agencia de Personas No Localizadas también se dieron cita en el lugar para tomar conocimiento de la localización de don Víctor.