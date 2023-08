Manosea ´usurero´ a niña de seis años

MONCLOVA, COAH.- Un degenerado prestamista, fue denunciado por manosear a una niña de tan solo seis años de edad en el interior de su vivienda ubicada en la Colonia Buenos Aires.

El agresor sexual, fue identificado como Cipriano Ramos Rodríguez, vecino de la calle Pedro Mayor, número 1601, quien fue señalado por la madre de la afectada y consignado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres bajo el cargo de Abuso Sexual.

La agresión ocurrió alrededor de las 15:00 horas de ayer, cuando Cirpriano llegó a la casa de Itzel ´N´, madre de la pequeña Hilary ´N´, pues debido a que era conocido de la familia, le ayudaba a llevar a la niña a la escuela.

Con la excusa de revisar un televisor, Cipriano entró a la casa mientras que la madre de la menor preparaba las cosas para irse, siendo un ruido proveniente de la habitación de la niña lo que la llevó a asomarse.

Al ver cómo el hombre de 73 años se salió rápidamente de la casa, decidió cuestionar a la niña sobre qué había pasado, siendo en ese momento cuando le contó que la había besado en reiteradas ocasiones en la mejilla para después realizarle tocamientos íntimos, aprovechándose de la inocencia de la pequeña.

Tras escuchar lo anterior, la madre salió y enfrentó a Ciprino, originándose airados reclamos y un conato de trifulca.

"No digas nada y te doy dinero, no me acuses con la policía", suplicaba el viejo carcamán mientras le daba un fajo de billetes a la madre de la menor, pero sus súplicas no sirvieron de nada, pues la mujer le habló a la policía para que procedieran a la detención.

Por encima de cualquier necesidad, la madre de Hilary ´N´, solicitó la intervención de las autoridades para que la afrenta no quedará impune, logrando que Cipriano fuera consignado por su aberrante acto.