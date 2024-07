´Maromea´ en el bulevar Pape

MONCLOVA, COAH.- El conductor de una Toyota que conducía a exceso de velocidad, volcó al derrapar y chocar contra los muros de contención del bulevar Harold R. Pape, al percatarse del congestionamiento vial que generó un accidente ocurrido sobre el puente elevado que cruza la avenida Industrial.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron a brindarle los primeros auxilios a Edelmiro Cepeda Flores de 44 años, vecino de la colonia Roma y a su acompañante, Manuel Ibarra García de 37, vecino de la colonia Córdova.

El accidente ocurrió sobre los carriles de circulación de sur a norte de la principal arteria de la ciudad, justo cuando la Policía Municipal sacaba el tráfico vehicular por el carril lateral del puente que cruza la avenida Industrial.

Esto debido a que en la parte alta del puente, el operador de una grúa realizaba maniobras para remover del lugar tres vehículos que participaron en un choque.

Sin embargo, el congestionamiento vial se generó en la parte baja del puente de Altos Hornos de México por lo que Edelmiro, al no percatarse de dicha situación, no redujo la velocidad con la que manejaba su Toyota Hilux, modelo 2019, en color blanco, y para no estrellarse contra algún vehículo, frenó pero derrapó y acabó chocando contra los muros de contención del puente.

Tras agarrar de rampa los muros de concreto, el conductor de la Toyota acabó volcando, quedando la camioneta destrozada en sentido contrario al derribar parte de los muros de contención.

Elementos de la Policía Municipal que se encontraban dando vialidad se encargaron de auxiliar a los tripulantes de la Toyota para luego hacerse cargo del accidente sus compañeros de peritaje mientras que los Bomberos fueron requeridos para que limpiaran los restos de aceite y líquidos automotrices que quedaron regados en el bulevar para evitar otro percance.