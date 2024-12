Médium da ubicación de don Miguel

MONCLOVA, COAH.- Las visiones de un médium sobre el paradero de Miguel Salas González, un hombre de la tercera edad desaparecido desde el pasado lunes 9 de diciembre, llevó a sus familiares a buscarlo desesperadamente en los terrenos de la colonia Guerrero, al darse a conocer que su cuerpo se encontraba golpeado y atrapado dentro de una noria.

La noche de ayer, una intensa movilización de familiares y elementos de la Policía Municipal se desplegó en la zona, tratando de dar con el paradero de don Miguel, conocido como "El Cuate", pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvieron resultados positivos.

La visión que encendió las alarmas

Cerca de las 19:00 horas, familiares de don Miguel solicitaron el apoyo de las autoridades luego de recibir el mensaje del médium, Carlos Alberto Macías Guzmán, a través de un video en vivo que publicó en redes sociales.

En el video, de más de 41 minutos de duración, Carlos Alberto aseguró que había tenido visiones del abuelito, en las que le pedía ayuda y luz.

Según la descripción de Carlos, quien es materia del Niño Fidencio, don Miguel estaría en una noria cercana a su hogar, cerca de una escuela con una fachada muy vieja. Carlos también afirmó haberlo visto deambular por el Ecoparque días antes, lugar donde también fue buscado por oficiales y familiares, sin obtener resultados.

Familiares recurren al don del médium

Desesperados por la falta de pistas, los familiares de don Miguel no dudaron en seguir las indicaciones de Carlos. Aseguraron que la descripción del médium les daba esperanza de encontrar al hombre con vida o al menos esclarecer su paradero.

"No busco fama ni dinero, solo quiero ayudar. Dudé mucho en hacer este video ya que la gente no cree, pero me animé al verlo desesperado. Las personas que tenemos este don, me van a entender, solo quiero que lo encuentren para que este en paz, ya que ve a su familia desesperada" indicó Carlos en su video posteado en su Facebook.

Búsqueda sin resultados

Elementos de la Policía Municipal acompañaron a los familiares al área señalada, un terreno escarpado y de difícil acceso a espaldas del Parque Xochipilli 2. A pesar de las horas dedicadas a "peinar" la zona y de la guía ofrecida por Carlos, no lograron localizar rastro alguno de don Miguel ni de la supuesta noria mencionada en las visiones.

Carlos se une a la búsqueda

Al trascender que la búsqueda inicial fue infructuosa, el médium manifestó su disposición para acudir personalmente al lugar y guiar a los familiares hasta donde, según sus visiones, se encuentra el cuerpo del anciano. "Yo los voy a acompañar. Mi intención es que lo encuentren y que puedan descansar. Él me sigue pidiendo ayuda en mis visiones", afirmó Carlos en un nuevo mensaje a los familiares.

El misterio continúa

Don Miguel Salas González, fue visto por última vez saliendo de su casa en la colonia Guerrero hace más de una semana. Su desaparición ha generado angustia entre sus familiares, quienes han emprendido búsquedas constantes en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo terrenos baldíos y áreas de difícil acceso.

Las autoridades confirmaron que no descartan ninguna línea de investigación y que continuarán trabajando para localizar a don Miguel. Por ahora, la incertidumbre persiste, pero la esperanza de encontrar a don Miguel aún no se apaga.