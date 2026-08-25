Joven es hospitalizada tras crisis emocional

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 22 años fue trasladada a un hospital luego de ingerir medicamento durante una crisis emocional relacionada con la pérdida de su padre, ocurrida tiempo atrás.

Miriam Yamilet Zamarripa, vecina de la colonia Hipódromo, comenzó a presentar mareos y malestares físicos después de consumir las tabletas, situación que alertó a su esposo, quien se encontraba con ella en el domicilio.

Al percatarse de lo ocurrido, el hombre solicitó de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia. El reporte se recibió cerca de la medianoche y paramédicos de Cruz Roja se movilizaron hasta una vivienda ubicada sobre la calle 4, en su cruce con la calle 11.

Los socorristas valoraron a la joven y le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarla al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención y vigilancia del personal médico.

La intervención oportuna de su esposo permitió que Miriam recibiera atención médica sin demora, mientras sus familiares permanecieron al pendiente de su evolución.