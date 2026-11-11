Motociclista de 16 años sufre lesiones graves tras choque con Chevrolet Aveo

El motociclista, de 16 años, fue embestido por un Chevrolet Aveo en el cruce de Adolfo López Mateos y Revolución Mexicana; paramédicos lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del IMSS.

Jaime Guerrero

La motocicleta y el automóvil terminaron impactados contra la barda de la Escuela Secundaria General Número 3 Martín González Vázquez.

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 16 años resultó con lesiones de gravedad luego de protagonizar un fuerte choque entre la motocicleta que conducía y un automóvil Chevrolet Aveo rojo, en el peligroso crucero de las avenidas Adolfo López Mateos y Revolución Mexicana, conocido como Las Torres.

El accidente ocurrió la noche del miércoles, cuando Ángel circulaba de poniente a oriente por Adolfo López Mateos y llegó a la intersección con Revolución Mexicana.

De acuerdo con la versión del propio motociclista, tenía la luz verde del semáforo y avanzaba por el crucero cuando fue embestido repentinamente por el automóvil.

La violencia del impacto proyectó ambas unidades contra la barda de la Escuela Secundaria General Número 3 Martín González Vázquez, donde quedaron detenidas tras el encontronazo.

El Chevrolet Aveo era conducido por una mujer que viajaba acompañada de su hija. Ambas también quedaron involucradas en el accidente, aunque el adolescente fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad.

Atención Médica y Consecuencias

La emergencia movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron para proporcionarle los primeros auxilios. Debido a su condición, el menor fue estabilizado y trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo valoración médica.

Minutos después, oficiales de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento del percance y comenzar con las diligencias correspondientes.

Los agentes realizaron el peritaje para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.

Como parte de las investigaciones, se contempló la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector, cuyas imágenes podrían aportar elementos para reconstruir la mecánica del accidente.

Hasta contar con los resultados de las diligencias, las autoridades deberán establecer quién tuvo responsabilidad en el encontronazo que dejó gravemente lesionado al motociclista.