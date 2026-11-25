MONCLOVA, COAH.- Un motociclista que se dirigía a su trabajo terminó tendido sobre el pavimento y con molestias en uno de sus hombros, luego de que un automovilista presuntamente se atravesara en su camino y le quitara el derecho de vía en calles de la Zona Centro.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles en el cruce de las calles Jesús Silva y Ocampo, donde Héctor Muñoz, de 21 años de edad, circulaba hacia el norte a bordo de una motocicleta Italika negra.

Al llegar a la intersección, el joven no pudo evitar el impacto contra un Nissan Versa gris, conducido por Luis Guerra, de 29 años, quien presuntamente intentó cruzar la vialidad sin tomar las debidas precauciones.

La motocicleta terminó estrellándose contra el costado derecho del automóvil, provocando daños materiales en la unidad y haciendo que el motociclista saliera proyectado hasta caer sobre el pavimento.

Aunque Héctor presentó algunos golpes y manifestó dolor en un hombro, se negó a ser examinado por los paramédicos de Cruz Roja Mexicana que acudieron para brindarle atención prehospitalaria.

Reacción de los involucrados

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes llegaron para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y establecer las responsabilidades.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados por el accidente.