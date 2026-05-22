Fresnillo, Coahuila, en alerta por presencia de sujetos armados

FRONTERA, COAH.— Una intensa movilización policiaca estremeció la noche de ayer a los habitantes del ejido Fresnillo, luego de que ciudadanos reportaran la presencia de sujetos armados que presuntamente se desplazaban en un automóvil rojo sobre la avenida principal de la comunidad.

El reporte encendió las alertas de las corporaciones de seguridad y provocó el despliegue inmediato de elementos de Seguridad Pública Municipal, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes implementaron un operativo de búsqueda en distintos puntos rurales del municipio.

Las acciones se extendieron no solo al ejido Fresnillo, sino también a los sectores de Pozuelos de Arriba y Pozuelos de Abajo, además de diversos balnearios ubicados en la zona, donde las autoridades realizaron recorridos tácticos y labores de vigilancia para tratar de ubicar a los ocupantes del vehículo señalado.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, los sospechosos presuntamente portaban armas largas, situación que elevó el nivel de alerta entre las corporaciones policiacas y obligó a reforzar la presencia de unidades en caminos y accesos rurales.

Pese al despliegue implementado durante varias horas, las autoridades no lograron localizar el automóvil rojo ni a las personas reportadas por los habitantes del sector.

Tras concluir los recorridos de búsqueda, los elementos policiacos mantuvieron presencia preventiva y vigilancia permanente sobre la carretera que conduce al ejido Fresnillo, con el objetivo de evitar riesgos y responder de inmediato ante cualquier nuevo reporte ciudadano.