Falla cardiovascular causó muerte de empresario

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Región Centro, no investiga por ahora una posible responsabilidad médica relacionada con el fallecimiento del empresario sanbonaventurense Edgardo Villarreal González, de 44 años, debido a que sus familiares no han presentado una denuncia formal.

Villarreal González murió el pasado 4 de octubre mientras se encontraba internado en una clínica particular de Monclova. De acuerdo con el reporte oficial con el que cuenta actualmente la autoridad, la causa del fallecimiento fue un problema cardiovascular.

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, explicó que el certificado médico emitido por el hospital constituye hasta el momento el único documento con el que cuenta la dependencia.

"El único reporte que tenemos nosotros es que el fallecimiento de dicha persona fue por un problema cardiovascular. No tenemos denuncia", declaró.

Investigación y posibles acciones

El funcionario señaló que, al no existir una denuncia, la Fiscalía tampoco ha solicitado el expediente clínico del empresario, por lo que actualmente desconoce los detalles del procedimiento médico que recibía y las circunstancias específicas que rodearon su fallecimiento.

Lazo Chapa precisó que, en caso de que los familiares consideren que existen elementos para solicitar una investigación, pueden acudir ante la autoridad para formalizar la denuncia.

A partir de ello, la Fiscalía estaría en condiciones de solicitar el expediente clínico y demás documentación relacionada con la atención médica recibida por Villarreal González, para analizar las circunstancias del fallecimiento.

El delegado regional fue enfático en señalar que, por ahora, no puede hablarse de negligencia médica ni de algún delito, ya que no existe una investigación que permita establecer alguna responsabilidad.

Explicó que primero tendrían que recabarse los documentos, analizarse los hechos y acreditarse las circunstancias del caso. Si posteriormente surgieran elementos que apuntaran a una posible responsabilidad penal, entonces podría determinarse la clasificación correspondiente.

Primero hay que investigar, acreditar, y una vez que esté toda la carpeta de investigación concluida, pues se determina qué delito se puede clasificar.

Impacto en la comunidad

Edgardo Villarreal González nació el 25 de abril de 1982 y era originario de San Buenaventura. Su actividad empresarial y participación en acciones altruistas lo hicieron conocido en distintos sectores de la Región Centro.

Su fallecimiento inesperado generó consternación entre familiares, amistades y personas que lo conocieron.

Por el momento, la Fiscalía mantiene como información oficial que el empresario murió a consecuencia de una condición cardiovascular y que no existe una denuncia formal presentada por sus familiares.