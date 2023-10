Noquea a perro de un martillazo

MONCLOVA, COAH.- Acusado de noquear de un martillazo a un perro que, según él, se le echó encima cuando caminaba a su trabajo, un hombre terminó tras las rejas luego de ser arrestado por oficiales de la Policía Municipal.

El caso de violencia animal ocurrió la mañana de ayer, alrededor de las 11:00 horas, cuando el regidor de Seguridad Pública, Carlos Herrera, denunció al hombre a las autoridades luego de ver que mientras caminaba por la calle Guatemala golpeó a un can en la cabeza con un martillo.

De inmediato, oficiales de la Policía Municipal se movilizaron al exterior del área de urgencias de la clínica 7 del Seguro Social, donde aseguraron a René Puentes Talamantes, de 46 años de edad, quien dijo ser vecino del Sector El Pueblo.

A pesar del fuerte golpe que el humano le propinó, el animal terminó inconsciente pero luego de algunos minutos se recuperó del ataque.

'Si le pegué, no iba a dejar que me mordiera, todos los días paso por ahí porque voy a la Casa del Peregrino y le dije a la dueña de los perros que los recogiera pues son muy bravos. ¿Si el perro me hubiera mordido, quien hubiera respondido?' dijo molesto René al llegar a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

El agresor del peludo terminó tras las rejas y a disposición del juez calificador en turno, quien lo dejó bajo arresto por una falta administrativa menor.