Pelea chilango ´la plaza´

MONCLOVA, COAH.- Por andarse peleando ´la plaza´ de un crucero del bulevar Harold R. Pape, un chilango que carece de un brazo y un nigropetense fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, quienes los pusieron tras las rejas.

A su llegada ante el juez calificador en turno, los detenidos se identificaron como Leonardo Escobedo Bulnes, de 29 años, quien debido a su aspecto, levantó sospechas de los oficiales al creer que era migrante, y Luis Felipe Márquez, de 29 años, originario de la CDMX.

"Hace un año y medio que me amputaron el brazo, era cobrador para Banco Azteca y una camioneta me atropelló en Saltillo, por eso pido dinero, si yo estuviera ´entero´ me pondría a trabajar, no andaría como ´estos´ de oquis, pidiendo dinero" dijo el chilango en tono molesto al ser cuestionado sobre el motivo de la pelea.

Por su parte, Leonardo, quien afirmó ser originario de Piedras Negras aseguró no conseguir trabajo en dicha ciudad, lo que lo llevó a venirse a la ciudad.

Por agarrarse a golpes en el cruce con la calle Matamoros, ambos fueron llevados a la Comandancia Municipal, en donde el chilango, frente a su rival aseguró haber ´ganado´ pues dijo, al ´fintiarlo´ le tuvo miedo.

