Prefiere cárcel que aguantar a la ´tóxica´

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que es víctima del maltrato por parte de su esposa, prefirió bajarse de su vehículo en pleno bulevar Harold R. Pape y entregarse a la Policía Municipal, para no seguir soportando el acoso de su "tóxica", que de todo hace problema.

"¡Llévenme detenido, ya no la aguanto!", clamaba el hombre con las manos por delante pidiendo ser esposado para terminar con su martirio.

"Si me baño, que por qué me baño, si me pongo perfume, qué a dónde voy, cuando llego del trabajo que porqué me tardé 15 minutos en llegar, por todo viene discutiendo", señaló Juan de Dios Cruz Treviño al entregarse a la Policía Municipal.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando Juan de Dios abordó a los uniformados en el bulevar Harold R. Pape y la intersección con el bulevar Francisco I. Madero, frente al monumento a Madero.

Por alterar el orden en la vía pública, Cruz Treviño fue arrestado por los elementos de la Policía Preventiva y posteriormente fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde se le vio más tranquilo y en paz, conviviendo con los detenidos que con su pareja.