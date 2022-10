Quería robarse a su hija

MONCLOVA COAH.- Una pelea de pareja terminó en una larga persecución de San Buenaventura a Monclova, luego que el padre de una niña menor de edad se la llevara con engaños, quedando finalmente ambos detenidos en seguridad pública, donde tuvieron que llegar a un acuerdo.

La situación familiar dio inicio cerca de las 12:00 del mediodía en la calle Iturbide en la zona centro de la ciudad de San Buenaventura Coahuila, donde vive Adriana, madre de sus pequeños Eduardo y Adriana, quien se encuentra separada desde hace tiempo de su esposo Alberto.

Un taxista de la ciudad mencionada se encontraba laborando en el exterior de un centro comercial y de pronto Adriana le indica con mucha desesperación que siga a un auto Zuzuki color rojo ya que su ex pareja le había quitado a su niña con engaños.

Enseguida la persecución se desato sobre la carretera federal 53 hasta Monclova, a la colonia Pedregal, sobre la calle Toledos 613, donde vive su ex suegra.

El hombre Alberto solo llegó a cargar ropa de su hija, para después agarrar la carretera 57 con dirección a la capital Saltillo Coahuila, donde radica, pues en aquella ciudad tiene su trabajo desde hace tiempo.

El que saliera Alberto huyendo a la mala de Monclova no fue posible ya que la madre, Adriana pidió el apoyo de las autoridades, quienes rápidamente arribaron a la casa de la mamá del hombre, quien iba en su auto acompañado de su nueva mujer.

Finalmente ambos fueron detenidos por la policía municipal y trasladados junto con la niña a Seguridad Pública, donde enseguida llegaron los abogados, ya que la niña iba ser resguardada en la Pronnif.

Posteriormente para que la menor de 3 años no llegara a dormir a una casa ajena del Gobierno, la mujer entre lágrimas acepto que se fuera con si padre de forma legal con tal que no fuera asegurada por la Procuraduría y al llegar a un acuerdo con su ex pareja.