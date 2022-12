Resguardan a niña y su bebe

MONCLOVA, COAH.- Una menor y su bebé de un año fueron puestos a disposición de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, luego de ser asegurados por la Policía cuando llegó a pedir apoyo a la Presidencia Municipal ya que su ex pareja trató de quitarle al niño después de golpearla mientras viajaba en un camión de pasajeros.

Fue la tarde de ayer cuando Yoseline 'N' de 16 años, quien es vecina de la colonia Buenos Aires, llevaba en brazos a su bebé y Ángel 'N' de un año, mientras viajaba en un camión de ruta por las calles del Centro.

Para su mala suerte, el destino le hizo una mala jugada pues se topó cara a cara con el padre de su hijo, un hombre de 22 años, con el que tras terminar su relación quedaron en malos términos.

El abusivo sujeto no se contuvo y comenzó a maltratar a la madre de su hijo de tan solo 16 años frente a la mirada atónita de los pasajeros, por lo que la menor no dudó en pedirle al chofer del camión que se detuviera y bajó de la unidad a toda prisa pues su ex intentaba arrebatarle al niño de los brazos.

Como pudo, Yoseline ´N´ llegó a la Presidencia Municipal en donde interceptó a una regidora, a quien le pidió ayuda, dándose parte a las autoridades preventivas que llegaron al auxilio de la joven madre. Mientras tanto, el agresor escapó.

La jovencita y su hijo fueron resguardados por la Policía Municipal y llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, en donde quedaron a disposición del juez calificador, quien tras analizar el caso optó por ponerlos a disposición de la PRONNIF para que el padre de Yoseline ´N´ se haga cargo de su hija y su nieto.