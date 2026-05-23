Violenta riña en Cereso de Ciudad Obregón deja un muerto y cinco heridos

Ciudad Obregón.- Una violenta riña ocurrida al mediodía de este viernes 23 de mayo en el Pabellón 3 del Cereso de Ciudad Obregón dejó como saldo una persona fallecida y cinco más lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes.

El hecho provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en las inmediaciones del centro penitenciario. Según la información preliminar, durante el enfrentamiento también se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas, por lo que familiares y personas cercanas a los internos permanecen a la espera de información oficial sobre lo sucedido.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los heridos y realizaron el traslado de los lesionados para recibir valoración médica.

Acciones de la autoridad

Por su parte, el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Seguridad de Sonora informaron que la situación dentro del penal ya se encuentra controlada.