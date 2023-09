´Risquea´ casa y se fractura pie

MONCLOVA, COAH.- La justicia divina le llegó pronto a un hombre de 30 años al fracturarse un pie mientras pretendía escapar luego de ´risquear´ un domicilio de la colonia Otilio Montaño, donde hasta el taxista que lo llevó junto a otros dos salió ´bailando´ al acabar con serios daños en su unidad.

Omar Alejandro Castellanos Zamora, vecino de la colonia Praderas del Sur, es quien al terminar con una pierna rota, fue auxiliado por las autoridades que lo ingresaron al consultorio de una farmacia ubicada sobre la calle 1 esquina con 14.

Según la versión de Brayan Isaac Flores Nuncio, de 19 años de edad, recogió a tres hombres en calles de la colonia Praderas del Sur, que le pidieron llevarlo a un domicilio ubicado cerca de una conocida frutería, sin imaginar sus intenciones.

El operador del taxi marcado con el número 08 de la línea Radio Taxis CTM, llegó hasta el destino de sus pasajeros, una vivienda de color naranja, cuando al bajarse, los tipos comenzaron a lanzar piedras mientras esperaba que le pagaran.

´Todavía ni me pagaban, los estaba esperando. Los de la casa creyeron que yo andaba con ellos y me tiraron piedras al taxi, me quebraron el medallón y hasta me quitaron el dinero del trabajo del día, eran como 300 pesos´ detalló Brayan Isaac.

Agregó que, los dos tres tipos fueron superados en número por los habitantes del domicilio que fue atacado, por lo que su pasaje salió corriendo, resultando Omar con las serias lesiones cuando cayó al tratar de brincar una barda para escapar de sus contrincantes.

Al ver los daños que causaron en el carro de alquiler y otro coche, un Chevrolet Chevy, propiedad de Alberto Gutiérrez, vecino del lugar donde llovieron los ´peñascos´, los rijosos escaparon, se atrincheraron en un domicilio aledaño.

Oficiales de la Policía Municipal se movilizaron al sitio pero no lograron ubicar a los responsables de la pelea, solo a Omar, quien se encontraba con una fractura expuesta, por lo que pidieron el apoyo de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes al brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron a la clínica 7 del Seguro Social.

Por su parte, las autoridades se limitaron a invitar al taxista afectado a pasar ante el Ministerio Público mientras que Alberto Gutiérrez, de plano indicó que se haría cargo de los daños a su coche para evitar que se lo quitaran, ya que le es indispensable para llegar a su trabajo.