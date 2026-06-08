Roba frente a la Policía y lo atrapan

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una jugada fácil para un presunto ladrón terminó en cuestión de minutos tras las rejas, luego de que intentara cometer un robo en una tienda de conveniencia ubicada prácticamente frente a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

El insólito caso se registró cuando Alberto Rodríguez Ávila, de 48 años de edad y vecino de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, ingresó al establecimiento ubicado entre las calles Zaragoza e Hidalgo con aparentes intenciones de realizar una compra, pero terminó siendo descubierto cuando trató de salir con mercancía sin pagar.

De acuerdo con la información recabada, el hombre tomó diversos artículos de higiene personal y varios frascos de café que ocultó entre sus pertenencias con la intención de abandonar el negocio sin pasar por las cajas.

Sin embargo, las empleadas del establecimiento detectaron la maniobra y de inmediato solicitaron el apoyo de los oficiales municipales que se encontraban a escasos metros de distancia, prácticamente al otro lado de la calle.

La respuesta fue inmediata. Los uniformados asignados al Departamento de Control de Accidentes interceptaron al sospechoso antes de que pudiera alejarse del lugar, recuperando la mercancía que presuntamente había intentado sustraer.

La situación llamó la atención de clientes y transeúntes, quienes no ocultaron su sorpresa al ver que el hombre decidió cometer el ilícito justamente frente a las instalaciones policiacas, una decisión que terminó costándole la libertad.

Tras ser asegurado, Alberto Rodríguez Ávila fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, quien lo consignó al Ministerio Público donde se resolverá su situación legal.

Con este caso, el presunto ladrón pasó de intentar llevarse café y productos de higiene sin pagar, a convertirse en protagonista de una captura que difícilmente olvidará.