Se estampa un ´motomandados´

Un motomandados resultó lesionado al participar en un accidente automovilístico registrado en el cruce de las calles Andrés Flores y Julián Galván del Fraccionamiento San Luis.

El conductor de la camioneta Toyota color blanco se cruzó de manera imprudencial la vía por donde transitaba el motociclista Juan Alfonso Neavez impactándose con la unidad para después caer a la cinta asfáltica con su caballo de acero.

Al lugar de los hechos llegaron los paramédicos de la Cruz Roja para brindarle auxilio al lesionado que se quejaba de dolor en la rodilla derecha lo que le impedía caminar, después de recibir atención médica Juan Alfonso señaló que tenía que seguir cumpliendo con los repartos.

Cumpliendo con su deber el responsable motociclista se interpuso de sus dolencias, tomó la unidad que aparentemente no sufrió daños y procedió con el reparto de alimentos que ya habían solicitado la clientela "si no trabajo no hay ingresos" dijo el lesionado.

Elementos de seguridad pública atendieron el reporte del desigual accidente acudiendo al lugar de los hechos para entrevistarse con el lesionado que ya estaba por partir a cumplir con la faena nocturna.