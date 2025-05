Se le ´mete´ a motociclista

MONCLOVA, COAH.– Un joven motociclista sufrió diversas lesiones leves y daños en su vehículo de dos ruedas, luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido la tarde de ayer en el sector oriente de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, sobre el carril lateral del bulevar San José, a la altura de la calle Del Río, donde Jesús Bernardo, quien regresaba de visitar a su novia y se dirigía a su casa en la Zona Centro, fue embestido por un PT Cruiser negro cuyo conductor le cerró el paso repentinamente.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el vehículo se atravesó en su trayectoria justo frente a un negocio dedicado a la venta de artículos automotrices, provocando que perdiera el control y derrapara.

"Me dijo que yo tenía la culpa, pero él me invadió el carril. Dijo que el carro era de su hijo, lo traía prestado. Él tuvo la culpa pero no quise discutir y dejé que se fuera, muy seguramente me iban a culpar a mí", relató el joven lesionado.

Jesús Bernardo presentó raspones en brazos y piernas, pero optó por no solicitar atención médica ni esperar a las autoridades. En su lugar, pidió a un familiar que acudiera por él y su motocicleta para retirarse del lugar.

"Ya le hablé a un primo para llevarnos la moto. Mejor así, eso se puede arreglar, lo bueno es que no pasó a mayores", expresó el adolescente mientras se alejaba del sitio del percance.

El conductor del PT Cruiser se retiró del lugar antes de que llegaran las autoridades viales, por lo que no se logró formalizar el peritaje del incidente.