Tras las rejas "Shakira y Piqué" en Monclova

Al descubrir que su novio tenía mensajes "coquetos" con otra mujer en su celular, una dama protagonizó un escandaloso reclamo dentro de reconocido restaurant bar de la colonia Guadalupe, provocando que ´clara-mente´ "Shakira y Piqué" terminaran tras las rejas.

La mujer que se llevó ´otra decepción´, fue identificada como Berenice "N" de 31 años de edad vecina de la colonia Sierrita, mientras que su novio ´que se las daba de campeón´ y cambió un ´Rolex por un Casio´, es Cesar "N" con domicilio en la colonia Elsa Hernández.

La bronca ocurrió la noche del domingo dentro del Bar La Juárez, cuando Berenice, aprovechó que su novio fue al baño para revisarle el teléfono celular, pues tenía días que ´estaba raro, irreconocible´.

En su hábil búsqueda, encontró extraños y muy insistentes mensajes de whatsapp de un tal: "Juan el mecánico", y como ´del amor al odio hay un paso´, ocurrió lo peor.

Revisando la conversación, la chica que ´buscaba un campeón, solo encontró su peor versión´, pues en ella había una larga lista de mensajes que hablaban de todo, menos de motores o bielas, quedando ´salpicado´ por infiel.

Tenía ´nombre de persona buena´, pero al darse cuenta ´clara-mente´ que el mecánico en realidad era una chica, de inmediato arremetió contra el infiel.

Apenas regresó del baño y la ´loba´ lo recibió con airados reclamos, herida en su amor propio, pero ´se volvió más dura´.

"Tu ni carro tienes", "Ahora entiendo porque no sueltas el celular", "Sorry baby, yo no estoy pa´ tipos como tú", todo entre gritos y manoteos que originó que ambos fueran detenidos y aunque se mortifiquen, llevados detenidos a bordo de una patrulla.