Tumba enfermera a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado y recibió primeros auxilios por parte de los paramédicos de la Cruz Roja, al chocar con un automóvil que se incorporó al bulevar Harold R. Pape y se le atravesó al paso, provocando el accidente.

El lesionado se identificó como Óscar Rodríguez, de 30 años de edad, y recibió primeros auxilios de los paramédicos de la benemérita institución, quienes tras valorarlo, determinaron que no era necesario trasladarlo a la sala de emergencias de un hospital.

Los hechos ocurrieron los primeros minutos del miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape, entre la calle Moctezuma y la Privada Nogalar, en la colonia Los Nogales, exactamente frente a un famoso negocio de hamburguesas.

Óscar Rodríguez dijo a Periódico La Voz que conducía su motocicleta con dirección de sur a norte por el bulevar Pape, cuando una enfermera que manejaba un automóvil Mazda, color blanco, con placas de circulación S52-53-32, por calle Moctezuma, se incorporó sin tener precaución y provocó el accidente.

"Así como me caí, me levanté, me fui tras las muchachas traían uniforme de enfermera, le pusieron el seguro de las puertas del carro y mientras se reían burlonamente, se escaparon del lugar del accidente", dijo Óscar a este medio de información.

Elementos de la Policía Municipal encargados del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del desigual choque entre el automóvil Mazda y la motocicleta marca Italika, y tras indagar con el lesionado hicieron recorridos en busca del Mazda, sin embargo, los representantes de la ley no tuvieron éxito para localizarlo.