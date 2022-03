… Y así suena "La Chona" en japonés

La música mexicana ha traspasado fronteras, y prueba de ello es el gran tema "La Chona" , canción que a donde sea que vayas se escucha y, aunque algunos extranjeros no entiendan la letra, la quieren bailar y tararear.

El tema de Los Tucanes de Tijuana, a cargo de Mario Quintero Lara, ahora ha sido traducido al japonés. El grupo de J-Pop Maboroshi no se resistió a lo pegajoso de la canción y ha subido covers de la melodía totalmente a capela. Los chicos llevan 15 días tratando de entonar la canción lanzada por la banda norteña en 1995 y su hit más escuchado hasta el momento.

Aunque no saben si cantan bien o no la canción, ellos la interpretan con toda el alma y alegría. Los fans agradecen ese entusiasmo y hasta se comparan con los chicos cuando cantan en otro idioma y no saben si lo están diciendo bien o invocando a un demonio.

Ante el éxito que han tenido con sus interpretaciones de La Chona, la banda J-Pop se animó a cantarla en japonés y no sabemos qué dicen, pero el ritmo y la palabra Chona nos hace sentir que por primera vez entendemos una melodía japonesa.

Así como hay fans de la música en su idioma, tal parece que los integrantes de Maboroshi son seguidores de las canciones en español, porque además de La Chona, también han cantado La macarena, y bailado al ritmo de Yo perreo sola de Bad Bunny y Ahora te puedes marchar de Luis Miguel. Con información de MULTIMEDIOS DIGITAL.