2025 y los desafíos a los que se enfrentan los emprendedores

Emprender en el mundo moderno es más fácil gracias a todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, siendo posible incluso comerciar con mercancía que no tienes en Stock pero que puedes igualmente movilizar. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no existan claros desafíos en los tiempos actuales que es necesario superar para lograr establecer un negocio.

Y no nos referimos a los vaivenes de la economía, ya que han estado presentes desde el principio de los tiempos y solo desaparecerán cuando lo hagamos nosotros, sino a retos importantes que surgen a la hora de emprender en nuestro mundo moderno. En este artículo hablaremos de 3 de esos desafíos.

La adopción de la tecnología

Si bien contamos con una enorme variedad de herramientas digitales hoy en día, a una gran mayoría de la población en muchos países, en especial en vías de desarrollo, les cuesta adaptarse rápidamente a dichos avances, despertando miedos con respecto a la implementación de ciertos sistemas.

En muchos casos, a los emprendedores les es difícil comprender el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, o no se fían de los costos reducidos de ciertos servicios. Esto se puede solucionar, sin embargo, con capacitación, haciendo entender ciertas ventajas. Por ejemplo, la adopción de la tecnología dentro de una empresa nueva que busca digitalizarse, puede ampliar la demanda elástica, logrando hacer que los precios sean mucho más accesibles para sus clientes debido a la reducción de muchos costos.

Desafíos geopolíticos y las líneas de suministro

A pesar de que estos son retos que siempre estarán presentes, en la actualidad vivimos un cambio de era muy importante, donde el mapa geopolítico podría desdibujarse y redibujarse, afectando directamente a las líneas de suministro. Muchos emprendedores se preocuparán por las implicaciones actuales de comerciar con países como China o Taiwan a la hora de importar productos, o si mejor aprovechar la producción y el talento nacional.

A la hora de analizar estos puntos, debes tener en cuenta los aranceles, los impuestos y aprovechar herramientas tecnológicas que te permitan calcular con precisión los costos. Dependiendo de cada país, deberás tener en cuenta factores como la inflación o la demanda de ciertos productos a la hora de establecer precios y diseñar estrategias de marketing.

Contratación de personal, pagos de nómina y logística

Por último, un emprendedor que piense incursionar en el mundo digital, deberá diseñar estrategias que le permitan cumplir con sus objetivos a corto plazo y para ello, debe asegurar que contrata al personal indicado y mantener un manejo eficiente de las nóminas. Afortunadamente, el entorno digital moderno provee de herramientas que pueden ayudarte a gestionar o a que tu equipo gestione todas estas cuestiones de forma eficiente, puntos como la gestión de pagos de nómina, la contratación y la formación de personal, así como la logística empresarial e incluso los despidos y renuncias.

En la actualidad el talento humano abunda y es mucho más sencillo que los usuarios se capaciten en diferentes áreas debido a la disminución de los costos de la educación a través de plataformas digitales. Emprender es posible en nuestro mundo actual y a cada desafío se le puede encontrar una solución, pero el emprendedor debe prepararse y educarse para conocer e implementar las medidas que sean necesarias en cada caso.