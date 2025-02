Abogados revelan trastorno neurológico que padece el Fofo

Recientemente, las autoridades del estado de México condenaron a 17 años de cárcel al influencer, ´Fofo´ Márquez, por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Ahora, los ex abogados del Fofo revelaron que el ex creador de contenido padece de un trastorno neurológico, que hacía que su cliente no mostrara empatía por su víctima,

"Tiene dislexia, que es una alteración para leer, escribir y decodificar los símbolos que implican comprender y decodificar el lenguaje; no lee, ni escribe con fluidez. Si le pones un texto para su lectora, lo lee con deletreo (...) y al final no comprende lo que leyó". compartió la perito para una entrevista.

"Cierta disfunción neurológica le impide realizar las conductas acorde a su edad (...) era imposible que ´Fofo' comprendiera un texto, mucho menos que firmara una declaración; él no entendía lo que leía", reveló.

Tras compartir los resultados de su valoración, la perito dio a conocer las razones por las que el creador de contenido solía reírse en sus audiencias, lo que para los presentes representaba una burla.