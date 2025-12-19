Andy Byron sigue casado a pesar de infidelidad en concierto de Coldplay

Andy Byron, ex CEO de Astronomer, continúa casado pese a haberse expuesto su infidelidad con su colega Kristin Cabot el pasado mes de julio en un concierto de Coldplay, mientras ambos estaban abrazados de manera romántica.

Andy Byron, ex CEO de Astronomer sigue casado pese a infidelidad en concierto de Coldplay

Se ha revelado que el ex CEO de Astronomer, Andy Byron, continúa casado pese a haberse expuesto su infidelidad con su colega Kristin Cabot el pasado mes de julio en un concierto de Coldplay, mientras ambos estaban abrazados de manera romántica.

Y es que recientemente se vio al ex CEO de Astronomer, Andy Byron, con su esposa Megan, fueron vistos la semana pasada aún luciendo los anillos de matrimonio en Maine en un picnic en la playa, y también de paseo.

People revela que revisó documentos legales judiciales y ni Andy Byron ni su esposa han solicitado el divorcio pese al escándalo de infidelidad en el concierto de Coldplay.

Esto en comparación con Kristin Cabot quien se reveló que un mes después del escándalo, su marido Andrew Cabot solicitó el divorcio y ella comenzó a vivir aparte.

Cabe mencionar que ella recientemente, dio una entrevista a The New York Times, en donde revela que jamás tuvo una relación con Andy Byron, ex CEO de Astronomer pero acepta que fue un error abrazar a su jefe de esa manera culpando al alcohol, y asumió las consecuencias al renunciar a su trabajo y divorciarse.

Los nombres de Andy Byron de 51 años de edad, y Kristin Cabot de 53 años de edad, se viralizaron el pasado mes de julio cuando ambos fueron captados en la Kiss Cam del concierto de Coldplay en Massachusetts, pues su reacción dijo más que mil palabras.

Pues cuando los enfocaron, ambos hicieron todo para ocultarse, haciendo que incluso Chris Martin sospechara de una infidelidad y, el Internet no tardó en hacer lo suyo revelando que ambos estaban casados pero no entre ellos, y que además trabajaban juntos en la empresa Astronomer.