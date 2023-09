Artista presenta dos lienzos en blanco como arte; Tendrá que regresar el dinero

Actualmente el arte moderno es ridiculizado por su sobreependica en conceptos, es decir, que perce no hay una obra, si no una idea, pero no todos se salen con la suya, como fue el caso del artista danés Jens Haaning.

Este artista europeo tendrá que pagar el dinero que probablemente ya se gastó, pues un museo lo comisionó para un par de obras, pero este solo entrego dos lienzos en blanco.

El centro Kunsten de Aalborg comisionó en el 2021 al artista Jens Haaning para que pudiera recrear dos de sus viejas obrar para poder ser presentados en el lugar, pagando por adelantado, 532.549 coronas danesas (alrededor de 84 mil dólares).

Ordenan al artista danés Jens Haaning devolver más de 70.000 dólares a un museo tras presentar marcos vacíos como obras de arte.



En 2021, el Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg (Dinamarca) le pagó por reproducir una de sus obras anteriores que consistía en dos marcos... pic.twitter.com/AR8JgcEC6a — El Universal (@ElUniversal) September 19, 2023

Sin embargo, el artista decido solo enviar un par de lienzos en blanco, titulando su obra como "toma el dinero y huye", debido a esto el museo decidió demandar al danés.

Un juzgado de Copenhague dio la razón al museo aludiendo a que en el contrato firmado entre las partes establecía que la cifra debía ser devuelta al finalizar la exhibición y que para que hubiese un cambio en las condiciones habría sido necesario el consentimiento escrito de ambas.