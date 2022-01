Atropellan a reportera en plena transmisión

La reportera de televisión, Tori Yorgey, hablaba en un transmisión en vivo con el presentador Tim Irr, sobre le clima que azota la costa este de Estados Unidos, cuando un auto la golpeo de manera dramático.

Los televidentes del oeste de Virginia, vieron anonadados la impactante imagen, que al igual que ellos hizo que el presentador se quedara mudo.

Después de dramáticos segundos en los que la reportera dejo de verse a cuadro, la misma se volvió a levantar diciendo "Solo acabo de ser golpeada por un auto, pero estoy bien" para despues afirmar que no es la primera vez que es atropellada.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! ?? pic.twitter.com/dbwKt5N1xc