Captan a cucaracha tomando cerveza de un vaso

El video de una cucaracha que ha sido captada bebiendo cerveza de un vaso se ha vuelto viral en TikTok. Este peculiar video fue compartido por el usuario @carloschumpitaz34/, bajo el siguiente título:

Cuando reencarne no diré nada, pero habrá señales..."

En la grabación, se puede observar al insecto aferrado a un vaso lleno de cerveza. El insecto había sumergido su cabeza y la cámara capturó el momento exacto en que tomaba el líquido.

Según el portal La República de Perú, este no fue un incidente aislado. Durante los 15 segundos que duró el clip titulado "Cuando reencarne no diré nada, pero habrá señales", la cucaracha no se alejó del vaso a pesar de las luces y el ruido del establecimiento.

El video ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios, entre los que destacan:

El cucaracho me prometió que ya no iba a tomar, por eso jamás volveré a creer"

Hubiera sido interesante ver cómo caminaba la cucaracha después de beberse la cerveza."