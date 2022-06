¿Cómo puedo obtener un crédito Infonavit Conyugal?

Ciudad de México. – Uno de los más grandes escándalos que envuelven al expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, habla de la presunta relación sentimental que sostuvo con la actriz Adela Noriega, con quien, por cierto, habría tenido un hijo.

No existe una prueba contundente de esto, sin embargo, muchas personas han "comprado" la teoría, teniendo en cuenta la decisión de Noriega de alejarse por completo de la actuación y de la farándula, pese a que en la década de los 90 e incluso 2000 se llegó a colocar como uno de los rostros más famosos de la televisión mexicana.

La protagonista de telenovelas como 'Amor real' y 'Fuego en la Sangre' nunca habló acerca de su supuesta relación con Salinas, no obstante, el periodista de espectáculos, Jorge Carvajal, llegó a comentar hace ya algún tiempo que ambas personalidades sí tuvieron algo que ver, incluso, que sí tuvieron un hijo, mismo que actualmente maneja los negocios de su madre en Estados Unidos.

La fuente reveló que el hijo de este par de personajes se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega y que vive en South Beach, Miami, en donde Adela Noriega puso una empresa inmobiliaria.

En su momento llegaron a circular en internet unas fotografías en donde se le puede ver a Adela y a Carlos con un niño pequeño, mismo que argumentaban, se trata de su hijo; pero el propio Jorge Carvajal se declaró incapaz de asegurar que la imagen fuera real.

"Esas fotos están corriendo por todo internet ya, y yo lo dije ayer: ´se está diciendo que él es el hijo´, eso sí yo no lo puedo confirmar porque no me las dieron a mi directamente (las fotos) ...lo que sí les puedo confirmar es que Adela sí tuvo un hijo que sí fue de Salinas de Gortari que decía que era su sobrino, y que finalmente está viviendo con él en Miami, entre Miami, Polanco e Europa", llegó a declarar.

El último proyecto de Adela Noriega en la televisión fue dentro de la telenovela ´Fuego en la Sangre´, en donde interpretó a Sofía Elizondo Acevedo, hijas de una hacendada que se enamora de un panadero llamado Juan Robles Reyes.

Por su parte, Salinas de Gortari, que finalizó su periodo como presidente en el año 1994, recientemente fue visto en un restaurante mexicano con sede en España, en donde convivió con el chef yucateco Pedro Evia.