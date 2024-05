Cómo usar tu tarjeta de crédito sin endeudarte

Ciudad de México, mayo 2024. Mantener un equilibrio financiero saludable es esencial para evitar caer en deudas con las tarjetas de crédito. Para lograrlo, es crucial gestionar cuidadosamente nuestros gastos, tanto en época de promociones como en la vida cotidiana. Según datos del INEGI, en su Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares, del valor total de la deuda de los hogares mexicanos, 55.4% corresponde a deuda hipotecaria, 11.5% a tarjeta de crédito, 9.3% a vehículos, 8.4% a crédito de nómina o personal y 15.4% a otras deudas.

Jorge Mata, CEO de bzero Financiera señala que muchos de sus clientes tienen deudas por una mala administración de sus tarjetas de crédito: "Gastar en cosas innecesarias o en lujos que no se pueden costear puede llevar a una espiral de deudas difíciles de pagar. La recomendación es establecer un límite de gastos mensual y anual, así como evitar compras impulsivas durante temporadas de ofertas."

Para controlar tus gastos y mantener tus finanzas en orden, sigue estos consejos:

? Establece un presupuesto: Define cuánto puedes gastar en total y mantente dentro de ese límite. Este hábito es importante tanto en épocas de promociones como en el día a día.

? Prioriza las compras: Compra sólo lo necesario o lo que realmente ofrezca una buena oferta. Evitar compras impulsivas.

? Utiliza pagos sin intereses: Si decides financiar una compra, busca opciones de pagos sin intereses, pero asegúrate de que se ajuste a tu presupuesto.

? Controla tus suscripciones: Revisa cuántas plataformas de streaming o servicios en línea estás pagando. Considera cancelar aquellas que no utilizas con frecuencia.

? No uses la tarjeta como un ingreso extra: Trata la tarjeta de crédito como una herramienta para administrar tu dinero, no como una forma de ingreso adicional.

? Planifica tus gastos: Además de en temporadas de ofertas, es crucial planificar tus gastos en otras épocas del año. Establece metas de ahorro y ajusta tus hábitos de consumo para evitar endeudarte.

Si ya has gastado demasiado, es importante analizar tus finanzas para encontrar formas de pagar tus deudas sin intereses o con el menor costo posible.

Es esencial recordar el valor de una administración responsable. Las tarjetas de crédito pueden ser herramientas útiles, pero su uso indebido puede conducir a deudas difíciles de manejar. Siguiendo estos consejos y manteniendo un control consciente sobre tus gastos, puedes lograr una estabilidad financiera. Recuerda que la clave para evitar problemas financieros es una buena administración de tus finanzas personales y el uso responsable de las tarjetas de crédito.