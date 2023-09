Condenan a 2 años prisión a influencer por comer carne de cerdo en video

Un influencer de Indonesia ha captado la atención de su país natal, pero no por sus videos, si no por un juicio en su contra, esto después de que esta subió a sus redes sociales un video donde esta come carne de cerdo, por lo que fue sentenciada a dos años de prisión.

La influencer Lina Mukherjee de 32 años de edad, fue condenada a 2 años de pisón después de esta subió un video donde recitar el rezo,"bismillah" ("en nombre de Alá" y después carne de cerdo, algo que está prohibido en el Islam.

La mujer afirmó ser musulmana antes de ingerir la carne porcina y afirmó que esta comprendía que rompía uno de los pilares del Islam, pero esta quería comer carne de cerdo por pura curiosidad.

El tribunal de Palembang, en la isla de Sumatra, la condenó a dos años de prisión por "difundir información que podría fomentar el odio hacia ciertos individuos y grupos religiosos". Además esta tendrá que pagar una multa de 250 millones de rupias indonesias (277 mil 820 pesos mexicanos).

Lina Mukherjee se declaró culpable de los crímenes imputados y pidió disculpas públicas por el video publicado.

Indonesia es en su amplia mayoría es una nación musulmana, sin embargo en unas pocas localidades se fuerza la Ley Sharia, aunque a blasfemia en contra de cualquiera de las religiones es castigable.