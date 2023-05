Conductor de Uber fue usado para abandonar a viejita en asilo

Al ser conductor de taxi o de algún servicio de transporte, se viven infinidad de cosas, tanto de la experiencia al conducir, como de las historias que aparecen de los pasajeros, por lo que no es de extrañar que quienes se dedican a este oficio tengan muchos relatos.

Tal es el caso de un conductor de Uber que a través de TikTok publicó una historia, la cual tuvo lugar la mañana del lunes en Colima, cuando tuvo que hacer un viaje inesperado que lo hizo llorar.

El joven dice que aproximadamente a las 10:00 horas llegó a desayunar a una lonchería, donde pidió un café y una torta, pero se le olvidó apagar la aplicación y le entró una alerta, la cual no puede rechazar porque la aplicación lo penaliza, por lo que pidió los alimentos para llevar, indica Milenio.

Al llegar al lugar que le marcaba la app para recoger al pasajero, vio a una adulta mayor sentada en la banqueta con cinco bolsas negras y se percató de que la señora estaba llorando, se secaba la cara con un mandil que traía puesto. Mientras que de la ventana de la casa de dos pisos, sólo veía que alguien se asomaba pero no salía, hasta que le mandaron un mensaje.

"Me dice 'no voy a salir, vas a llevar a una persona que está aquí afuera, anda vestida así y así', estaba describiendo a la viejita pues, me dice 'la vas a llevar a la ubicación que te puse', entonces me bajo y me acerco a donde estaba la viejita sentada, le doy la mano y le digo 'hola señora, buenos días, la vengo a llevar a donde va', entonces voltea y me ve y empieza a llorar más", dijo el conductor.

Ante el llanto de la mujer de entre 70 u 80 años, el joven le preguntó si se sentía bien, pero ella sólo se secaba las lágrimas.

El conductor dijo que el yerno de la viejita fue quien la envió en el Uber con destino a un asilo, sin recibir ningún tipo de apoyo por parte de su hija.

La señora durante el viaje comentó que su hija solo se quedaba viendo mientras el yerno le gritaba que no servía para nada, entre otras ofensas.

La anciana agregó que hizo el desayuno desde muy temprano para todos y ni siquiera le ofrecieron a ella algo para comer, por lo que el conductor le ofreció la torta que traía para que se alimentara.

"Es que no me quiero ir, yo no más me hice pipí, dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, si quiere yo lavo mi ropa, yo nada más me hice pipí, yo no hice nada malo", fue la respuesta de la anciana.

El conductor no se había dado cuenta que el lugar de destino era un asilo y comentó: ´Sentí que algo tronó dentro de mí, se me partió el corazón´.

Finalizó diciendo que le queda de consuelo que por lo menos en ese lugar ya no la van a hacer sufrir.