"Confíen en la ciencia": papá de una joven de 17 años que murió por COVID

Un padre del condado de Orange, California, perdió a su hija de 17 años a causa del COVID. Lee Stonum dijo a CBS que acudió al Hospital Infantil de Los Ángeles para estar junto a la cama de su única hija.



Kennedy Stonum, estudiante de secundaria de San Juan Hills, falleció por COVID-19. No tenía problemas de salud preexistentes, pero no quiso vacunarse contra el coronavirus, de acuerdo con el informe de CBS.

"Mi esposa, la abuela y yo le rogamos, le rogamos. Creo que, como la mayoría de los adolescentes, se sentía indestructible. Sé que yo lo hacía cuando tenía esa edad. No sabía lo suficiente sobre la vacuna y sí sabía lo suficiente sobre el virus como para arriesgarse", dijo Stonum.

La enfermedad le causó una serie de complicaciones a la joven que pusieron en peligro su vida y además aparecieron rápidamente, según su padre. La adolescente desarrolló el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C) y una rara enfermedad que hacía que su sistema inmunológico atacara las células de su cuerpo.

Aunque el caso de la adolescente puede ser raro, Stonum dijo que tenía un mensaje para los jóvenes, como su hija, que pueden estar evitando la vacuna COVID.

"Quiero decirles que confíen en la ciencia. Quiero decirles que YouTube y TikTok no son investigación. Quiero decirles que aunque sea una posibilidad entre un millón, esas estadísticas no importan cuando se trata de tu hijo. Lo que le ocurrió a Kennedy fue extremadamente improbable y muy, muy raro y nada de eso me importa ahora".

En Estados Unidos, todas las personas a partir de los 5 años deben vacunarse contra el COVID-19. Con información de Milenio.