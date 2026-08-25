Dolly Parton fallece a los 80 años: luto en el entretenimiento

Luto en el entretenimiento: muere Dolly Parton a los 80 años

La intérprete de "Jolene" y "I Will Always Love You" deja una trayectoria de más de seis décadas en la música, el cine y el entretenimiento.

El mundo de la música, la actuación y el entretenimiento estadounidense está de luto. La icónica estrella del country Dolly Parton falleció este martes a los 80 años, luego de enfrentar problemas de salud durante las últimas semanas.

Aunque hasta el momento no se ha especificado la causa de su muerte, su sobrino Bryan Seaver confirmó la noticia a través de un video publicado en las redes sociales de la cantante, donde se dirigió a los miles de seguidores de la estrella.

"Este video lo hago luego de que mi tía Dolly me lo pidiera hace años", dijo el sobrino de la estrella. En el video aseguró que Dolly fue una madre, tía, abuela y esposa ejemplar, además de detallar que cumplirá el deseo de la también actriz de tener una despedida privada.

Dolly Parton y su legado en la música

Apenas esta semana surgieron nuevas declaraciones de la estrella sobre sus problemas de salud, los cuales, según explicó, había ignorado mientras se dedicaba durante meses a cuidar a su fallecido esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.