Enfermera graba un ratón en hospital del Issste y la despiden

LA PAZ, Baja California Sur.- Autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Baja California Sur han tomado la decisión de desvincular a una enfermera, alegando que grabó en video la presencia de un segundo roedor en las instalaciones del Hospital Clínica en Santa Rosalía. Este incidente ya había sido documentado en el mes de mayo en una situación similar.

El video muestra claramente cómo el ratón se desplaza de un lado a otro antes de ser finalmente golpeado con un zapato y capturado. En el audio del video se escucha decir: "para que no digan que no es cierto", mientras se observa a alguien sacando al ratón de las instalaciones. Durante este proceso, otra empleada se da cuenta de la situación y muestra sorpresa.

Según la narración de los hechos presentada por el Issste en la notificación de despido, la enfermera Verenice "N" grabó la presencia del ratón y compartió el video en un grupo de WhatsApp de la delegación sindical, sin informar a su superior jerárquico en la adscripción del Servicio de Hospitalización de la Clínica Hospital de Santa Rosalía, BCS. Estos detalles se encuentran consignados en un documento firmado por Jesús Inzunza Tamayo, quien está a cargo de la delegación estatal del Issste en BCS.

En consecuencia se acreditó que incurrió en causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, establecida en la fracción II del Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: incurrir el trabajador durante sus labores de falta de probidad".

Acusan a enfermera de "afectar imagen" de Issste por grabar ratón

En una entrevista con El Universal, la enfermera relató que los acontecimientos ocurrieron el pasado 3 de julio durante su turno, alrededor de las 03:00 horas. A raíz de esto, notificó a la delegación sindical; sin embargo, negó haber compartido el video en plataformas de redes sociales. Además, señaló que también se le acusa de "afectar la imagen" de otra colega que aparece en la grabación mientras expresa su asombro ante la presencia del ratón.

Yo lo compartí como notificación en el grupo de mi Sindicato por la hora en la que fue. Ellos me acusan de falta de probidad, de ser deshonesta y no fue así. Lo que ellos querían era que yo me quedara callada, que hubiera avisado a la jefa de enfermeras, notificado al encargado de mantenimiento, y altos mandos, pero fue a las 3 de la mañana", expuso.

El video fue compartido por la periodista Lourdes Mendoza en su cuenta de Twitter.

Tras 23 años, despiden a enfermera por "daño de imagen"

Mi despido no se debe a negligencia profesional, inasistencia laboral ni a ninguna queja de un colega. Supuestamente, me despidieron porque afecté la imagen de una compañera con el video, pero el problema radica en que ya había ocurrido un incidente anterior, el primer ratón, en mayo. Yo no grabé ni compartí ese video", añadió.

Verenice detalló que en la notificación de su despido se establecía que sería efectivo a partir del 26 de julio; sin embargo, ella asistió a trabajar los días 28 y 29, y la notificación formal la recibió el 1 de agosto, "sin recibir liquidación alguna, después de 23 años de servicio, 17 de los cuales fueron como empleada de base", enfatizó.

En respuesta, presentó quejas ante el órgano interno de control y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; hasta el momento, solo está pendiente la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL UNIVERSAL solicitó información a las autoridades locales del ISSSTE en relación con el despido de la enfermera y se informó que se estaba preparando una declaración oficial. La oficina de Comunicación Social indicó que se actuó conforme a la normativa.

Justificación del Isste sobre la Presencia del Ratón

En mayo, circularon las primeras imágenes de un ratón que merodeaba en un quirófano en el mismo lugar. El ISSSTE explicó que la institución tiene 30 años de antigüedad y se encuentra en una zona con servicios deficientes; se comprometió a llevar a cabo labores de fumigación y control de plagas como respuesta.

En ese momento, no se pudo determinar el origen del primer video, aunque las autoridades confirmaron su autenticidad.

El despido de la enfermera en esta ocasión ha generado una avalancha de interrogantes y críticas en las redes sociales en torno a las acciones de la institución. Se advierten posibles represalias y se subrayan las persistentes deficiencias en el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones.