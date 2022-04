Estilista le quema y daña hermosa y larga cabellara a quinceañera

Previo a su fiesta de XV años, una jovencita acudió a un salón para que le recortaran solo las puntas de su larga, sana y hermosa cabellera, sin embargo, por un gravísimo descuido de su estilista que le aplicó un tratamiento para el cabello y se lo dejó por más tiempo del permitido, la adolescente perdió todo su pelo.

¿Cuál sería la peor tragedia que le pudiera pasar a una jovencita, previo a su fiesta de XV años? ¿Subir de peso y que no te quede el vestido? ¿Qué le pinten el cabello y que no le fije bien el color? ¿Qué los chambelanes y las damas no van a los ensayos?

La usuaria de TikTok, Shei Rivas, originaria de Argentina, enfrentó uno de los peores miedos de las jovencitas y muy en especial para quienes como ella, posen una larga, sana y hermosa cabellera.

Faltaban unos días para la fiesta de Shei Riva, quien tenía su cabello de color rubio platinado, pero decidió acudir con su estilista de confianza para que le hiciera un pequeño retoque en las raíces, ya que se asomaba el color verdadero de su cabello.

La jovencita estuvo casi tres horas en el salón de belleza, donde no sólo se llevó una gran sorpresa, sino también una gran desilusión.

Aunque el plan original era lucir deslumbrante para sus XV años y lucir su larga y rubia cabellera, ahora tendría que pensar en plan b, pues de lo que era antes su cabello, ahora sólo quedaban recuerdos.

"Así de largo y sano tenia mi pelo para la llegada de mis quince. Yo solo me fui a retocar mis raíces" relata en su video la jovencita.

Agregó que su estilista le aplicó un producto químico en su cabello, el cual se lo dejó durante más de dos horas, "porque se fue a arreglar su persiana y mi pelo acabó así" detalló mientras presentaba la foto de los mechones de su cabello, tirados en un bote de basura.

"Me dejó dos horas el porosinfro en mi cabello largo que se caía a pedazos" mientras mostraba las fotos en las que se le caían grandes porciones de pelo cuando se pasaba la mano por la cabeza.

"Así fue como me iba dejando, totalmente pelada" concluyó su video la TikToker Shei Rivas, que en los comentarios dio a conocer el nombre de la estilista que le hecho a perder su cabello.

El video generó mucha empatía en algunas usuarias de la red social, que no tardaron en dejarle mensajes de ánimo. "El pelo crece", "Hasta que te crezca usa pelucas, hoy día hay pelucas buenísimas que ni se nota que son de mentira". le escribieron.

Pese a la tragedia, la historia tuvo un final un poco feliz, ya que una empresa le iba a regalar unas extensiones para que pase su cumpleaños feliz, a lo que Shei Rivas, dijo: "lo leí cien veces y cien veces llore".