Europa investiga a Temu por venta de productos ilegales

La Comisión Europea ha lanzado una investigación formal contra la plataforma de comercio electrónico china Temu, en un esfuerzo por verificar su cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) en la Unión Europea. Los puntos centrales de esta investigación se centran en la venta de productos ilegales, el diseño de características potencialmente adictivas y los sistemas de recomendación de compras que la plataforma utiliza.

Temu, que ha ganado popularidad por su amplia oferta de productos y precios bajos, es acusada de no implementar adecuadamente mecanismos que limiten la reaparición de productos y comerciantes previamente sancionados por vender artículos no conformes con la normativa europea. Entre estos productos figuran fármacos, químicos y juguetes, aunque la Comisión aclaró que no se enfoca en productos específicos, sino en la eficacia de los controles de Temu para mantenerlos fuera del mercado europeo.

Además, el Ejecutivo comunitario abordará la cuestión de los diseños potencialmente adictivos de la plataforma, que pueden incluir recompensas o elementos de juego. Estos mecanismos, diseñados para aumentar la interacción del usuario, podrían tener efectos adversos en el bienestar físico y mental de los consumidores, según la Comisión.

La investigación también se concentrará en los sistemas de recomendación de Temu, asegurándose de que la plataforma ofrezca una opción que permita a los usuarios elegir contenido sin basarse en perfiles, tal como exige la DSA. Además, Bruselas analizará si Temu ha proporcionado el acceso necesario a sus datos para permitir una evaluación transparente de sus algoritmos de recomendación.

En caso de que la investigación determine que Temu incumple con la DSA en estas áreas, la plataforma podría enfrentarse a sanciones por infringir cinco artículos de la ley europea (27, 34, 35, 38 y 40), que regulan aspectos de la transparencia, la moderación de contenidos y la protección del usuario.

La decisión de iniciar una "investigación exhaustiva con carácter prioritario" sobre Temu llega luego de los análisis preliminares realizados sobre un informe de evaluación de riesgos que la plataforma presentó en septiembre. La Comisión Europea refuerza así su compromiso de supervisar de cerca las actividades de las grandes plataformas digitales para garantizar la seguridad y transparencia en el mercado europeo.