Revelan cuánto ganaron Alfredo Adame y Carlos Trejo por su pelea en Ring Royale

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el evento Ring Royale no solo captó la atención del público, sino que también representó un importante ingreso económico para ambos participantes, luego de años de rivalidad mediática.

El combate, organizado por Poncho de Nigris, logró concretarse tras una propuesta económica considerable, tomando en cuenta el interés que existía entre los seguidores por ver a estas dos figuras enfrentarse en el ring.

De acuerdo con información difundida por la periodista Shanik Bearman, el contrato contemplaba una penalización de 4 millones de pesos para quien no se presentara a la pelea. A partir de este dato, se dio a conocer que tanto Adame como Trejo habrían recibido alrededor de 3 millones y medio de pesos cada uno por participar en el evento.

La importancia del evento en el espectáculo mexicano

La función destacó dentro de Ring Royale, que reunió a diversas personalidades del espectáculo mexicano, aunque el combate principal fue el de estos dos personajes, cuya enemistad incluso había llegado previamente a instancias legales.

El evento también registró un notable alcance en plataformas digitales, con millones de espectadores siguiendo la transmisión en vivo y acumulando decenas de millones de reproducciones.

Reacciones tras la pelea

Pese al éxito, Carlos Trejo descartó la posibilidad de una revancha, al señalar que repetir el enfrentamiento sería innecesario y que da por concluido su conflicto con Alfredo Adame tras este episodio.