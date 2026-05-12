Perros robots con rostros de Musk, Zuckerberg y Bezos sorprenden en museo de Berlín

Una impactante exhibición en el museo Neue Nationalgalerie de Berlín ha generado asombro en redes sociales tras la aparición de perros robots con rostros hiperrealistas de figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos.

Aunque las imágenes han sido comparadas con escenas de ciencia ficción, se trata de una obra artística real creada por el artista Mike Winkelmann, conocido como Beeple, quien ha llevado esta instalación a distintos espacios culturales.

La pieza, titulada "Regular Animals", presenta robots con forma de perro que portan cabezas de silicona modeladas a partir de personajes influyentes del mundo tecnológico y cultural, entre ellos también Andy Warhol y Pablo Picasso.

De acuerdo con información difundida por la agencia Associated Press, cada uno de estos robots no solo reproduce la apariencia de estas figuras, sino que también genera imágenes impresas que cambian según el "personaje" representado. Por ejemplo, el robot inspirado en Picasso produce composiciones visuales con estilo cubista.

La instalación ya había sido presentada previamente en Art Basel Miami Beach 2025, y ahora forma parte de la exhibición en Berlín.

Según los organizadores, la obra busca invitar a la reflexión sobre la manera en que la percepción de la realidad está influida y moldeada por algoritmos, plataformas digitales y el avance tecnológico.